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Londra: scambi in positivo per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Fresnillo
Balza in avanti il leader mondiale dell'argento, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,68%.
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