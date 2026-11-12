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Londra: scambi negativi per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Fresnillo
Sottotono il leader mondiale dell'argento, che passa di mano con un calo del 3,14%.
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