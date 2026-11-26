Londra: scambi in positivo per Melrose Industries

(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che lievita del 3,58%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Melrose Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Melrose Industries rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Melrose Industries evidenzia un declino dei corsi verso area 4,806 sterline con prima area di resistenza vista a 4,859. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,778.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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