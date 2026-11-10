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Madrid: risultato positivo per BBVA

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per BBVA
Avanza Banco di Bilbao, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.
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