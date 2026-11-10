Milano
13:32
52.097
+1,36%
Nasdaq
9-nov
27.908
0,00%
Dow Jones
9-nov
52.390
+2,15%
Londra
13:32
10.836
+0,50%
Francoforte
13:32
26.572
+1,16%
Martedì 10 Novembre 2026, ore 13.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: risultato positivo per BBVA
Madrid: risultato positivo per BBVA
Migliori e peggiori
,
In breve
10 novembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Avanza
Banco di Bilbao
, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: positive result for BBVA
Madrid: BBVA rallying
Madrid: giornata depressa per BBVA
BBVA Trades in the Red in Madrid
Titoli e Indici
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
+2,28%
Altre notizie
BBVA scambia in rosso a Madrid
Madrid: selling focuses on BBVA
Madrid: in rally BBVA
Madrid: si concentrano le vendite su BBVA
Madrid: brilliant performance for BBVA
Madrid: brillante l'andamento di BBVA
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto