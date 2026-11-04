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Madrid: in rally BBVA

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in rally BBVA
Grande giornata per Banco di Bilbao, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,83%.
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