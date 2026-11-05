Milano
11:04
51.073
+0,08%
Nasdaq
4-nov
28.437
0,00%
Dow Jones
4-nov
53.356
+3,03%
Londra
11:04
10.896
+0,62%
Francoforte
11:04
26.573
+0,51%
Giovedì 5 Novembre 2026, ore 11.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: brillante l'andamento di BBVA
Madrid: brillante l'andamento di BBVA
Migliori e peggiori
,
In breve
05 novembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Punta con decisione al rialzo la performance di
Banco di Bilbao
, con una variazione percentuale del 2,81%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: BBVA rallying
Madrid: selling focuses on BBVA
Madrid: giornata depressa per BBVA
BBVA Trades in the Red in Madrid
Titoli e Indici
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
+2,09%
Altre notizie
BBVA scambia in rosso a Madrid
Madrid: calo per BBVA
Madrid: si concentrano le vendite su BBVA
Madrid: in rally BBVA
Madrid: brilliant performance for BBVA
BBVA, Shares Down in Madrid
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto