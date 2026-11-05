Milano 11:04
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Dow Jones 4-nov
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Londra 11:04
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Madrid: brillante l'andamento di BBVA

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di BBVA
Punta con decisione al rialzo la performance di Banco di Bilbao, con una variazione percentuale del 2,81%.
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