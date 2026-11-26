Nvidia, rumours: chiede ai partner di sospendere invio server in quattro paesi asiatici

(Teleborsa) - Nvidia ha ordinato ai propri partner produttori di hardware di sospendere le spedizioni di server destinati a Malesia, Singapore, Thailandia e Indonesia.



E' quanto riporta il Financial Times spiegando che la richiesta rientra nell'ambito del rafforzamento dei controlli alle esportazioni introdotti dagli Stati Uniti per limitare l'accesso della Cina alla potenza di calcolo necessaria allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.



I produttori come Dell e Supermicro , che integrano i chip Nvidia all'interno dei server, hanno informato i clienti nei quattro Paesi che le consegne non saranno autorizzate dal gruppo statunitense. Non è ancora chiaro se lo stop sia temporaneo: Nvidia e i suoi partner stanno infatti valutando come adeguarsi alle nuove normative di Washington in materia di export.



Negli ultimi anni, Malesia, Singapore, Thailandia e Indonesia sono diventati snodi strategici per gli sviluppatori cinesi di intelligenza artificiale, che vi hanno fatto ricorso per accedere ai più avanzati processori Nvidia, la cui esportazione diretta verso la Cina è soggetta a restrizioni da parte delle autorità americane.

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