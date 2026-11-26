Orientamento rialzista per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Prepotente rialzo per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , parte del Nasdaq 100 , che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,52% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Palantir Technologies favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 163,6 USD con stop loss fissato a quota 137,8 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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