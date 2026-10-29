JP Morgan punta su Palantir e avvia la copertura con giudizio Overweight

Potenziale rialzo superiore al 30% con target price a 262 dollari

(Teleborsa) - JP Morgan avvia la copertura su Palantir Technologies con giudizio "Overweight", un prezzo obiettivo di 262 dollari per azione entro dicembre 2027 e l’inserimento del titolo nella propria Analyst Focus List. La banca d’affari individua nella società specializzata nell’analisi dei dati e nell’intelligenza artificiale uno dei principali beneficiari della crescente adozione dell’AI da parte di imprese e governi.



Dalla sperimentazione dell’AI ai ritorni economici

Secondo l’analista Brian Essex, le aziende stanno passando dalla fase di sperimentazione dell’intelligenza artificiale alla ricerca di ritorni economici concreti sugli investimenti. In questo scenario, Palantir si distingue per la capacità di integrare l’AI nei processi operativi dei clienti, contribuendo a trasformare le attività aziendali e ad accelerare la crescita del business.



Un altro elemento centrale nella valutazione di JP Morgan è la crescente domanda di sovranità dell’intelligenza artificiale: la capacità di organizzazioni pubbliche e private di mantenere il controllo non soltanto sui dati, ma anche sulla logica dei sistemi, sulla proprietà intellettuale, sui processi, sui risultati e sulla sicurezza. Un ambito nel quale la piattaforma di Palantir, utilizzata sia dalle imprese sia dalle amministrazioni governative, potrebbe rafforzare il proprio posizionamento.



Ricavi in crescita e redditività in espansione

I risultati finanziari rappresentano un ulteriore punto di forza. Nell’ultimo trimestre riportato, i ricavi della società hanno registrato una crescita annua del 93%, accelerando per il dodicesimo trimestre consecutivo. Il margine operativo rettificato secondo i criteri non-GAAP è salito al 62%, mentre il free cash flow è aumentato del 126%.



JP Morgan ritiene che la valutazione del titolo sia giustificata dalla combinazione di una crescita particolarmente sostenuta e di un’elevata redditività. Il target di 262 dollari si basa su un multiplo di 55 volte il free cash flow stimato per il 2028, pari a 11,7 miliardi di dollari. La banca prevede inoltre una crescita media annua del flusso di cassa libero del 77% nel triennio fino al 2028.



Attesa per i risultati del 2 novembre

In vista della pubblicazione dei risultati trimestrali del 2 novembre, JP Morgan ha infine inserito Palantir nella lista Positive Catalyst Watch. Sebbene le stime per il terzo trimestre siano nel complesso in linea con il consenso del mercato, Essex individua margini per risultati superiori alle attese, qualora la società continui a eseguire efficacemente la propria strategia.

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