Palantir, Polonia sigla accordo da 300 milioni di dollari per AI nella difesa

(Teleborsa) - La Polonia utilizzerà un software basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato da Palantir Technologies , per analizzare i dati provenienti dal campo di battaglia.



Venerdì, il Ministero della Difesa polacco ha siglato un accordo con il colosso tecnologico statunitense per l'acquisizione del "Maven Smart System", un software di supporto alle decisioni militari già in uso presso la NATO e le forze armate degli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato dal Ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, l'intesa ha una durata quinquennale e un valore stimato di circa 300 milioni di dollari.



La Polonia è in prima linea nella corsa al riarmo in Europa, con l'obiettivo di scongiurare le minacce provenienti dalla Russia, in scia all'allargamento del conflitto in Ucraina. Tale situazione sta spingendo Varsavia ad accelerare la modernizzazione delle forze armate, puntando inoltre a rafforzare la partnership nel settore della difesa con Washington.



Una scelta che va in controtendenza rispetto alla spinta di alcuni alleati europei, orientati a ridurre la dipendenza dalla tecnologia statunitense per le capacità di difesa critiche e sviluppare al contempo alternative europee per garantire la sicurezza di dati e infrastrutture militari sensibili.

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