Palantir alza le previsioni dopo i conti oltre le attese ma pesano i timori di rallentamento

Titolo in calo di oltre il 4% nell'after-hours di Wall Street

(Teleborsa) - Le azioni Palantir Technologies hanno lasciato sul terreno oltre il 4% nell'after-market di Wall Street in scia a una previsione trimestrale che indica un potenziale rallentamento della crescita delle vendite, oscurando gli ottimi risultati.



Nel terzo trimestre, il fatturato è infatti aumentato del 96% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 2,31 miliardi di dollari, superando anche la stima degli analisti. I ricavi commerciali negli USA si sono attestati a 984 milioni di dollari, battendo per la prima volta nella storia dell'azienda i ricavi derivanti dagli appalti pubblici statunitensi. L'utile per azione, al netto di alcuni costi, si è attestato a 44 centesimi, contro una stima media di 41 centesimi.



Le previsioni

La piattaforma di dati e analisi basata sull'intelligenza artificiale prevede un fatturato di circa 2,65 miliardi di dollari per i tre mesi al 31 dicembre. Sebbene questo dato superi i 2,46 miliardi di dollari stimati dagli analisti, esso esprime una crescita di circa il 15% rispetto al trimestre precedente, al di sotto dell'aumento del 20% registrato dall'azienda nel periodo precedente.



L'azienda ha alzato le previsioni di fatturato annuo a 8,53 miliardi di dollari, al di sopra degli 8,2 miliardi di dollari del consensus, e del fatturato commerciale negli Stati Uniti, portandola a oltre 3,56 miliardi di dollari, con un tasso di crescita di almeno il 143%.



Il commento dell'AD

"Il movimento dell'IA sovrana sta imponendo la dicotomia più drammatica tra chi ha e chi non ha che io abbia mai visto in 30 anni di attività. Ogni istituzione, governativa o commerciale, viene rapidamente costretta, volontariamente o meno, a rientrare in una di queste due categorie", ha affermato Alex Karp, co-fondatore e amministratore delegato di Palantir Technologies.



"Basta osservare i nostri risultati del terzo trimestre: il fatturato complessivo è aumentato del 96% su base annua, il fatturato commerciale negli Stati Uniti è cresciuto del 148% su base annua e del 29% rispetto al trimestre precedente, e il fatturato aggregato negli Stati Uniti è cresciuto del 119% su base annua. Per la prima volta nella storia della nostra azienda, il nostro fatturato commerciale negli Stati Uniti ha superato quello derivante dal settore pubblico statunitense".

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