Parigi: andamento sostenuto per Legrand
(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo industriale francese, che avanza bene del 3,18%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Legrand, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del produttore di materiale elettrico suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 124 Euro con tetto rappresentato dall'area 126,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 123.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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