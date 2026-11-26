Parigi: andamento sostenuto per Legrand

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo industriale francese , che avanza bene del 3,18%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Legrand , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del produttore di materiale elettrico suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 124 Euro con tetto rappresentato dall'area 126,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 123.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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