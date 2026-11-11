Parigi: andamento sostenuto per Legrand

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo industriale francese , che avanza bene del 2,21%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Legrand subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Tecnicamente, il produttore di materiale elettrico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 139,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 138. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 140,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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