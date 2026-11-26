Parigi: positiva la giornata per Kering
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale del lusso, che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kering più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del colosso del lusso mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 179,6 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 181,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 178,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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