Parigi: positiva la giornata per Kering

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale del lusso , che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kering più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del colosso del lusso mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 179,6 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 181,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 178,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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