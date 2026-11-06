Milano 11:10
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Francoforte 11:10
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Parigi: scambi negativi per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Kering
Rosso per la multinazionale del lusso, che sta segnando un calo del 2,31%.
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