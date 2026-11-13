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Parigi: calo per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Kering
Ribasso per la multinazionale del lusso, che presenta una flessione dell'1,90%.
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