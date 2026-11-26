Piazza Affari: andamento rialzista per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che lievita del 2,18%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Banca Mediolanum rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della società del risparmio gestito mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,03 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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