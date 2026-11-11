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Piazza Affari: andamento negativo per Banca Mediolanum

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Banca Mediolanum
Ribasso composto e controllato per la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che presenta una flessione del 3,45% sui valori precedenti.
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