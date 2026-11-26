Piazza Affari: andamento sostenuto per Banco BPM

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in utile del 3,39% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco BPM , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Banco BPM evidenzia un declino dei corsi verso area 13,48 Euro con prima area di resistenza vista a 13,65. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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