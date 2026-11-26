Piazza Affari: andamento sostenuto per Banco BPM
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che tratta in utile del 3,39% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco BPM, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Banco BPM evidenzia un declino dei corsi verso area 13,48 Euro con prima area di resistenza vista a 13,65. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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