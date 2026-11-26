Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che avanza bene del 3,29%.



Lo scenario su base settimanale di Alerion Clean Power rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Alerion Clean Power si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,4 Euro. Prima resistenza a 15,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 15,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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