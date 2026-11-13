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Piazza Affari: si concentrano le vendite su Alerion Clean Power

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Alerion Clean Power
Composto ribasso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, in flessione del 2,56% sui valori precedenti.
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