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Piazza Affari: al centro degli acquisti Alerion Clean Power

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: al centro degli acquisti Alerion Clean Power
Seduta decisamente positiva per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che tratta in rialzo del 5,71%.
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