Ryanair valuta sospensione voli per Olbia e Alghero da febbraio 2027

Il motivo è il venir meno dell'impegno di abolire l'addizionale municipale

(Teleborsa) - Ryanair ha annunciato che sta valutando la cancellazione di tutti i voli su Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo 2027, a seguito del mancato rispetto da parte della Regione Sardegna dell’impegno di abolire l'addizionale municipale a partire da novembre. Una decisione presa dopo che "la Giunta regionale non ha richiesto per tempo le necessarie autorizzazioni al Governo italiano". Confermati invece i piani di v olo natalizi, per "non penalizzare le migliaia di sardi" che hanno scelto di volare con la compagnia.



Lo annuncia la compagnia low-cost britannica, ricordando che, a foronte di questo impegno, "le compagnie aeree si erano impegnate ad aumentare la capacità invernale".



"Si tratta dell’ultimo di una serie di fallimenti della politica del trasporto aereo della Regione Sardegna", afferma Ryanair, ricordando che sono stati "stanziati quasi 300 milioni di euro in tre anni per appena sei rotte in regime di continuità territoriale", che sono stati "portati avanti bandi per la connettività volti a sovvenzionare singole rotte" ed è stato "disatteso l’impegno pubblico di abolire l’Addizionale Municipale a partire da novembre".



"L’attuale crisi della continuità territoriale mette in evidenza le carenze strutturali della politica del trasporto aereo della Regione, che ha reso i sardi eccessivamente dipendenti da un numero ristretto di rotte sovvenzionate e di compagnie aeree", ha commentato Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair, aggiungendo "la soluzione ai problemi di connettività della Sardegna non consiste in maggiori sovvenzioni, ulteriori bandi o più burocrazia, bensì nella riduzione dei costi di accesso per attrarre più compagnie aeree, aumentare la concorrenza e garantire un maggior numero di voli a tariffe basse durante tutto l’anno, riducendo la dipendenza della Sardegna dai collegamenti aerei sovvenzionati".



Ryanair ha presentato alla Regione un piano concreto per garantire 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all’anno, quattro ulteriori aeromobili basati (un investimento di 400 milioni di dollari) e centinaia di nuovi posti di lavoro, subordinatamente all’abolizione dell’Addizionale Municipale per tutto l’anno.

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