SpaceX, via libera del governo USA al lancio di satelliti per data center AI nello spazio

L'azienda punta a lanciare fino a un milione di satelliti

(Teleborsa) - La Commissione federale per le comunicazioni (FCC) degli Stati Uniti ha concesso a SpaceX la prima autorizzazione nella storia americana per la realizzazione di una rete di data center nello spazio.



Il colosso fondato da Elon Musk punta infatti a lanciare fino a un milione di satelliti per la creazione di una rete di data center in orbita destinati al complesso calcolo basato sull'intelligenza artificiale.



SpaceX dovrà comunque affrontare alcuni ostacoli significativi in quanto questa tecnologia spaziale richiederà la progettazione di pannelli solari di enormi dimensioni, sistemi di raffreddamento particolarmente sofisticati e di trasmissione dati sulla Terra di gran lunga superiori a quelle attuali.



Il presidente della FCC, Brendan Carr, ha così commentato: "L'America sta guidando il mondo verso l'era della superintelligenza. Sotto la guida del Presidente Trump, gli Stati Uniti si stanno muovendo con decisione per garantire che questa tecnologia rivoluzionaria crei opportunità, stimoli gli investimenti e offra benefici duraturi al popolo americano".











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