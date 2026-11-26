Ue, aiuti di Stato per la crisi in Medio Oriente prorogati fino a giugno 2027

Ribera: "Sostegno temporaneo, ma serve la transizione"

(Teleborsa) - La Commissione europea ha prorogato di sei mesi, fino al 30 giugno 2027, il quadro temporale di aiuti di Stato per la crisi in Medio Oriente (Metsaf). La proroga consentirà agli Stati membri di continuare a fornire "sostegno mirato" alle imprese dei settori più esposti, restando "mirato e temporaneo".



La situazione in Medio Oriente continua infatti a pesare sui mercati dell'energia: la "persistente volatilità" dei prezzi di carburanti, fertilizzanti ed elettricità all'ingrosso mette sotto pressione le imprese vulnerabili, in particolare agricoltura, pesca e acquacoltura, trasporti e industrie energivore. L'emendamento segue una consultazione degli Stati membri che ha mostrato "un ampio sostegno". La Commissione rivaluterà la situazione nella primavera 2027 ed è "pronta" a prorogare ancora, se necessario.



Le misure



Il Metsaf sarebbe scaduto il 31 dicembre 2026. È introdotta inoltre una nuova soglia fino a 50.000 euro per beneficiario nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2027, nell'ambito dell'approccio semplificato per calcolare gli aiuti: le imprese che hanno ricevuto aiuti analoghi nel 2026 potranno quindi ottenerne di nuovi.



Per agricoltura, pesca, trasporto terrestre (strada, ferrovia, vie navigabili interne) e trasporto marittimo a corto raggio intra-Ue, gli Stati potranno compensare fino al 70% dei costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi di carburanti e fertilizzanti. Resta disponibile l'opzione semplificata, che permette di calibrare gli aiuti su dimensioni e tipo di attività o su stime di consumo del settore, senza prove dettagliate; fino a 50.000 euro per ciascun periodo di richiesta.



Per le industrie energivore che possono beneficiare di regimi di sollievo sul prezzo dell'elettricità con il Quadro per gli aiuti di Stato a un'industria pulita (Cisaf), resta possibile alzare l'intensità dell'aiuto dal 50% fino al 70% del costo dell'elettricità, su un massimo del 50% del consumo totale, senza ulteriori obblighi di decarbonizzazione. È ammesso il cumulo con aiuti delle linee guida Ets fino a metà dell'importo Cisaf. Le misure vanno notificate, con un processo di approvazione rapido.



I numeri



Il Metsaf è stato adottato il 29 aprile 2026. Finora la Commissione ha approvato 36 misure notificate da 14 Stati membri e 11 modifiche a regimi esistenti, per un bilancio stimato di oltre 3,7 miliardi di euro. "La crisi in Medio Oriente continua a colpire in particolare i settori più vulnerabili in Europa", afferma la vicepresidente esecutiva Teresa Ribera. "Il sostegno temporaneo può aiutarci a gestire la crisi di oggi, ma solo la transizione verso un'economia pulita e una minore dipendenza da importazioni volatili di combustibili fossili può proteggerci dalle crisi energetiche di domani".







(Foto: Photo by François Genon on Unsplash)

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