Ue, via libera a 960 milioni di aiuti di Stato dell'Olanda a Invest-NL

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato, misure olandesi a favore di Invest-NL, la banca promozionale nazionale: un aumento di capitale da 900 milioni di euro per la controllata che realizza investimenti a impatto e la prosecuzione fino al 2032 del sussidio annuo da 10 milioni alla controllata per lo sviluppo (60 milioni nel periodo, totale 960 milioni secondo il titolo). L'Aja vuole aumentare il capitale per un maggiore fabbisogno e per continuare a intervenire sulle carenze di mercato, ampliando l'attività a biotecnologie, tecnologie dell'acqua e intelligenza artificiale, oltre ai settori già coperti di energia, sostenibilità, mobilità, alimentare e digitalizzazione dell'industria e di sanità, sicurezza e istruzione.



Nel giugno 2019 Bruxelles aveva autorizzato la creazione di Invest-NL, un'iniezione di capitale di 2,5 miliardi e il sussidio annuo da 10 milioni. La Commissione ha valutato le misure e le ha giudicate "necessarie e appropriate" per colmare i divari di finanziamento dovuti a carenze di mercato, e "proporzionate", perché limitate al minimo necessario e con "un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi" tra Stati membri.



(Foto: Photo by Guillaume Périgois on Unsplash)

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