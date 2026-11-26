Valtecne, l'OPA supera il 90%: verso il delisting. Domani l'ultimo giorno di adesione

(Teleborsa) - ValBlue BidCo ha superato la soglia del 90% del capitale di Valtecne nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sulle azioni della società valtellinese, e potrà quindi procedere al delisting.



Dall'inizio del periodo di adesione, il 9 novembre, sono state portate in adesione 654.287 azioni, pari al 61,78% delle azioni oggetto dell'offerta e al 10,71% del capitale. Sommate alle azioni già in portafoglio, pari all'82,67%, alla data di pagamento del 4 dicembre l'offerente arriverà a circa il 93,4% del capitale. Nel periodo di adesione ValBlue BidCo non ha acquistato azioni al di fuori dell'offerta.



L'offerente non ripristinerà il flottante. Eserciterà il diritto di acquistare le azioni residue e, con un'unica procedura, adempirà all'obbligo di acquistarle dagli azionisti che ne faranno richiesta. Al termine Borsa Italiana disporrà l'esclusione delle azioni dalle negoziazioni.



Il periodo di adesione si chiude domani, venerdì 27 novembre, alle 17:30, e non sono previste riaperture dei termini. Agli aderenti verrà pagato un corrispettivo base di 11,87 euro per azione (cum dividendo), a cui potrà aggiungersi un earn-out fino a 0,82 euro per azione, se si verificheranno le condizioni previste. I risultati provvisori saranno comunicati entro il 30 novembre, quelli definitivi entro il 3 dicembre.

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