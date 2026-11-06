Valtecne, pubblicato il documento opa, adesioni dal 9 novembre

(Teleborsa) - Oggi è stato pubblicato il documento, approvato dalla Consob, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da ValBlue BidCo e avente ad oggetto massime 1.059.000 azioni ordinarie Valtecne , pari a circa il 17,33% del capitale.



Il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8:30 del 9 novembre e terminerà alle ore 17:30 del 27 novembre, estremi inclusi e salvo proroghe.



Il 4 dicembre 2026 l'offerente pagherà un corrispettivo base di 11,87 euro cum dividendo per azione portata in adesione, a cui eventualmente potrà sommarsi un corrispettivo variabile in denaro fino all’importo massimo di 0,82 euro.











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