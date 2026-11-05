Valtecne, il CdA ritiene congruo il corrispettivo opa di 11,87 euro

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Valtecne ha approvato il comunicato dell’emittente contenente le proprie valutazioni in merito all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da ValBlue BidCo su massime 1.059.000 azioni ordinarie della società.



In particolare, all’unanimità dei consiglieri presenti, ha ritenuto congruo, dal punto di vista finanziario, il corrispettivo base dell'offerta, pari a Euro 11,87 cum dividendo per azione portata in adesione, indipendentemente dall’eventuale corresponsione del corrispettivo variabile differito, pari a un massimo di Euro 0,82 per azione.



Il Consiglio ha inoltre osservato che il corrispettivo variabile differito, ove corrisposto, anche solo in parte, si aggiungerebbe al corrispettivo base, portando il corrispettivo complessivo fino a un massimo di Euro 12,69 per ciascuna azione portata in adesione.

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