Wall Street chiude contrastata con focus su tech e inflazione

Alla vigilia del Giorno del Ringraziamento

(Teleborsa) - Chiusura contrastata a Wall Street alla vigilia del Giorno del Ringraziamento.



Resta l'attenzione sul settore tech che, pur avendo ridotto le perdite rispetto alla prima parte della seduta, resta frenato dalle persistenti preoccupazioni sugli ingenti investimenti in intelligenza artificiale e dai crescenti dubbi sulle prospettive di questa tecnologia.



Parallelamente, si consolida l'aspettativa di un nuovo rialzo dei tassi a dicembre da parte della Federal Reserve in scia all'indice PCE di ottobre, aumentato, come previsto, del 3,8% annuo, accelerando dal 3,7% rivisto di settembre e mantenendosi ben al di sopra rispetto al target di inflazione della banca centrale statunitense.



Ad appesantire ulteriormente il sentiment è l'annuncio da parte dell'amministrazione Trump che ha proposto nuovi dazi su 14 partner commerciali, per contrastare quella che definisce "sovracapacità produttiva strutturale".



Gli indici

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,33%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, depressa nel finale l' S&P-500 , che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.183 punti.



In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,64%); come pure, poco sotto la parità l' S&P 100 (-0,61%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti materiali (+1,84%), beni industriali (+0,82%) e finanziario (+0,68%). Nel listino, i settori informatica (-0,98%), beni di consumo secondari (-0,98%) e sanitario (-0,55%) sono stati tra i più venduti.



I migliori e i peggiori a Wall Street



Al top tra i giganti di Wall Street, IBM (+3,29%), Nike (+2,56%), Walt Disney (+2,52%) e Sherwin Williams (+2,38%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia , che ha archiviato la seduta a -3,91%.



Seduta negativa per Amazon , che mostra una perdita del 3,12%.



Sotto pressione Alphabet , che accusa un calo del 2,13%.



Discesa modesta per Microsoft , che cede un piccolo -1,25%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Axon Enterprise (+7,43%), Analog Devices (+6,44%), Texas Instruments (+4,55%) e DoorDash (+3,92%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Lam Research , che ha archiviato la seduta a -5,68%.



Lettera su SanDisk , che registra un importante calo del 5,57%.



Scende Micron Technology , con un ribasso del 4,53%.



Crolla Datadog , con una flessione del 4,31%.

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