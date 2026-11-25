Wall Street a due velocità. Vendite sui tech

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dello 0,85%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l' S&P-500 , che ha perso lo 0,50%, chiudendo a 7.201 punti.



In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,99%); sulla stessa linea, leggermente negativo l' S&P 100 (-0,65%).



Sanitario (+2,88%), beni di consumo per l'ufficio (+1,73%) e energia (+0,89%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori informatica (-2,77%), beni industriali (-0,51%) e telecomunicazioni (-0,46%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Nike (+5,89%), Amgen (+5,53%), Merck (+4,50%) e Salesforce (+4,21%).



Le piÃ¹ forti vendite, invece, si sono abbattute su Nvidia , che ha terminato le contrattazioni a -5,86%.



Scivola Cisco Systems , con un netto svantaggio del 2,90%.



In rosso Goldman Sachs , che evidenzia un deciso ribasso del 2,14%.



Tentenna Caterpillar , che cede l'1,17%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Alnylam Pharmaceuticals (+5,53%), Amgen (+5,53%), Take-Two Interactive Software (+5,25%) e Regeneron Pharmaceuticals (+4,76%).



I piÃ¹ forti ribassi, invece, si sono verificati su Analog Devices , che ha archiviato la seduta a -17,37%.



Tonfo di Astera Labs , che mostra una caduta del 13,88%.



Lettera su CoreWeave , che registra un importante calo dell'11,85%.



Scende Texas Instruments , con un ribasso dell'11,25%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:



Mercoledì 25/11/2026

14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,9%)

14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)

14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3,5%; preced. 2,2%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 203K unità)

16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)

16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 670K unità; preced. 676K unità).

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