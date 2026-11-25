Wall Street a due velocità. Vendite sui tech
(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dello 0,85%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l'S&P-500, che ha perso lo 0,50%, chiudendo a 7.201 punti.
In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,99%); sulla stessa linea, leggermente negativo l'S&P 100 (-0,65%).
Sanitario (+2,88%), beni di consumo per l'ufficio (+1,73%) e energia (+0,89%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori informatica (-2,77%), beni industriali (-0,51%) e telecomunicazioni (-0,46%).
Al top tra i giganti di Wall Street, Nike (+5,89%), Amgen (+5,53%), Merck (+4,50%) e Salesforce (+4,21%).
Le piÃ¹ forti vendite, invece, si sono abbattute su Nvidia, che ha terminato le contrattazioni a -5,86%.
Scivola Cisco Systems, con un netto svantaggio del 2,90%.
In rosso Goldman Sachs, che evidenzia un deciso ribasso del 2,14%.
Tentenna Caterpillar, che cede l'1,17%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Alnylam Pharmaceuticals (+5,53%), Amgen (+5,53%), Take-Two Interactive Software (+5,25%) e Regeneron Pharmaceuticals (+4,76%).
I piÃ¹ forti ribassi, invece, si sono verificati su Analog Devices, che ha archiviato la seduta a -17,37%.
Tonfo di Astera Labs, che mostra una caduta del 13,88%.
Lettera su CoreWeave, che registra un importante calo dell'11,85%.
Scende Texas Instruments, con un ribasso dell'11,25%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:
Mercoledì 25/11/2026
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,9%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3,5%; preced. 2,2%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 203K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 670K unità; preced. 676K unità).
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