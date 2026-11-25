(Teleborsa) - Una nuova ondata di vendite sui titoli tecnologici ha scosso Wall Street, alimentata da crescenti dubbi sul settore dell'intelligenza artificiale e innescando una corsa verso i beni rifugio. I rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni sono scesi per l'ottava seduta consecutiva, la serie negativa più lunga dal 2024.
Il mercato sta smaltendo l'euforia seguita al ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia
. Sebbene il suo rientro abbia placato i timori legati a un vuoto di potere nel cuore del settore dell'IA, permangono dubbi – legati soprattutto alle spese e all'aumento dei costi di finanziamento – che continuano a pesare sul comparto.
In un contesto di solida crescita economica, l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Federal Reserve ha registrato a ottobre una nuova accelerazione
. Un dato che, secondo le previsioni, manterrà i responsabili della politica monetaria orientati verso un rialzo dei tassi il mese prossimo.
Sempre sul fronte macro, da segnalare che nel terzo trimestre del 2026 l'economia statunitense ha registrato una crescita su base trimestrale del 4,3%
, un dato nettamente superiore al 3,4% indicato nella stima preliminare e che segna il tasso di espansione più rapido degli ultimi tre anni.
Gli operatori hanno inoltre analizzato i piani degli Stati Uniti di imporre nuovi dazi
su merci provenienti da Cina, Unione Europea e da una dozzina di altre economie.
Tornando agli indici, lieve aumento per il Dow Jones
che mostra un rialzo dello 0,32%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l'S&P-500
, che retrocede a 7.154 punti. In netto peggioramento il Nasdaq 100
(-1,63%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'S&P 100
(-1,1%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori materiali
(+1,74%), energia
(+1,04%) e finanziario
(+0,71%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori informatica
(-2,19%), beni di consumo secondari
(-0,97%) e telecomunicazioni
(-0,77%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, IBM
(+3,07%), Sherwin Williams
(+2,58%), Nike
(+2,24%) e Home Depot
(+2,21%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Nvidia
, che ottiene -5,98%.
Soffre Amazon
, che evidenzia una perdita del 3,30%.
Preda dei venditori Alphabet
, con un decremento del 3,14%.
Si concentrano le vendite su Caterpillar
, che soffre un calo del 2,01%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Axon Enterprise
(+7,26%), DoorDash
(+5,37%), Paychex
(+3,22%) e Analog Devices
(+2,71%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su SanDisk
, che ottiene -9,62%.
Seduta negativa per Micron Technology
, che scende dell'8,84%.
Sensibili perdite per Lam Research
, in calo dell'8,60%.
In apnea Applied Materials
, che arretra del 6,84%.