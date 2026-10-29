Abusivismo finanziario, Consob oscura 8 siti legati a cripto: totale sale a 1.861

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, la Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web tramite i quali sono prestati senza autorizzazione servizi per le cripto-attività. L'Autorità si è avvalsa dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR per l'oscuramento dei siti internet mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza di autorizzazione.



Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: "Tesorvenza" (sito internet https://tesorvenza.it); "Solvexpulse53ai" (sito internet https://solvexpulse53ai.it); "Valutixitalia" (sito internet https://valutixitalia.it); "Dashaxid400" (sito internet https://dashaxid400.it); "Sovriapro" (sito internet https://sovriapro.it); "Chainexelonfin" (sito internet https://chainexelonfin.it); "Cardinemodevo" (sito internet https://cardinemodevo.it); "Smartbitboost" (sito internet https://smartbitboost.it).



Sale, così, a 1.861 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 250 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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