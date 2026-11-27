(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido -0,17%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6422 e primo supporto individuato a 0,6365. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6479.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)