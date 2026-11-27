Anima Sgr, outlook 2027: approccio più selettivo con "reality check" sull’AI

E prospettive favorevoli per i titoli di Stato

(Teleborsa) - Il 2027 sarà un anno di transizione, in cui molte delle forze che hanno caratterizzato il 2026 continueranno a influenzare le scelte di investimento. Lo scenario centrale di Anima combina una crescita economica resiliente, pur senza accelerazioni significative, e un’inflazione destinata a convergere gradualmente verso gli obiettivi delle Banche centrali.



E' quanto emerge dall'Outlook 2027 dal titolo "Il dividendo della pazienza" presentato dal Gruppo del risparmio gestito, spiegando che, dopo lo shock energetico e i rialzi dei tassi del 2026, la strategia di investimento dovrà coniugare rendimento e prudenza: il supporto offerto dai titoli di Stato appare interessante, mentre sui mercati azionari, pur in presenza di prospettive strutturalmente costruttive, sarà necessario un approccio più cauto e selettivo.



Per quanto riguarda l’AI, il trade non è finito, ma si pensa piuttosto a un "reality check" che, probabilmente, si rivelerà salutare nel lungo periodo.



Il tutto in uno scenario centrale non esente da fattori di incertezza, a partire da un deterioramento del quadro geopolitico all’incognita del ciclo elettorale europeo, da una ripartenza dell’inflazione fino al debito delle società coinvolte nello sviluppo dell’AI. Inoltre, se la debolezza del mercato azionario dovesse protrarsi a lungo, un calo dei consumi potrebbe spingere in recessione le economie più esposte.



A ciò si aggiunge l'impatto dei maggiori costi energetici e condizioni finanziarie più restrittive che potrebbero frenare l'economia nei primi mesi dell'anno, prima di una graduale ripresa nella seconda metà del 2027. L'inflazione core europea dovrebbe scendere al 2,2% nel secondo semestre.



Un quadro sulle singole asset class

Anima Sgr prevede un 2027 più favorevole dell’anno in corso per i governativi dei Paesi sviluppati. Negli Stati Uniti è attesa una performance moderatamente positiva dei Treasury mentre tra i grandi Paesi europei, la preferenza va ai titoli di Stato spagnoli rispetto a BTP e OAT francesi. Per i BTP è prevista una performance moderatamente positiva, principalmente grazie al carry, anche se le elezioni in Italia e Francia potrebbero alimentare volatilità e pressioni sugli spread, soprattutto nella prima metà dell'anno.



In ambito bond corporate, nel segmento investment grade, Anima mantiene un posizionamento neutrale, privilegiando le scadenze brevi e intermedie, fino a 6-7 anni, e gli emittenti con fondamentali solidi. Nel comparto high yield, dove si prevede un aumento della dispersione e della volatilità, la preferenza va alle scadenze brevi, fino a tre anni, e alle strategie up-in-quality, con un'attenzione particolare alla sostenibilità finanziaria e alla capacità di rimborso dei singoli emittenti.



Sul fronte dell'azionario, Anima mantiene una visione costruttiva sul medio-lungo periodo, in uno scenario che non prevede una recessione globale né un deterioramento significativo dei fondamentali societari. Nel breve, tuttavia, la volatilità potrebbe persistere, un fattore che suggerisce maggiore prudenza, in particolare sui titoli legati all'intelligenza artificiale, dopo la forte crescita delle valutazioni e degli investimenti. Secondo Anima Sgr, i settori legati all'AI potrebbero contribuire per circa l'80% alla crescita degli utili dell'S&P 500 nel 2027, rendendo particolarmente importante la selezione dei titoli.

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