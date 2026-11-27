Bilancio UE: tutto da rifare. Si punta su accordo a dicembre nonostante le distanze

Il Consiglio europeo ha trovato i leader ancora molto distanti da un consenso su una proposta comune. Costa al lavoro su una nuova bocca dio Bilancio pluriennale

(Teleborsa) - I negoziati sul Bilancio UE giungono ad un punto morto, costringendo i leader europei, riuniti a Bruxelles per il Consiglio UE, a rinviare la chiusura del dossier ed a ricalendarizzare i prossimi incontri, nella speranza - ultiima a morire - di giungere ad un compromesse entro la fine dell'anno.



Le distanze tra i governi restano marcate e, nonostante una maratona di 15 ore, diversi leader hanno parlato di una distanza ancora notevole. Resta fortissima la contrapposizione tra i cosiddetti Paesi "frugali", - i Paesi del Nord europeo insieme a Germania, Austria ed Olanda - che si confermano attenti a contenere i contributi nazionali e la spesa complessiva, ed il fronte dei 17 "Amici della coesione", capitanato dall'Italia, che difende con forza i fondi destinati allo sviluppo dei territori e all'agricoltura.



Costa al lavoro su una nuova proposta

L'ultima proposta sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 avanzata dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa non ha trovato consenso fra i "frugali" nonostante un taglio dei fondi del bilancio complessivo di 200 miliardi, ritenuto ancora insufficiente.



Nonostante il flop, Costa continua a spingere per un’intesa entro dicembre e, mentre prepara una nuova proposta per il prossimo vertice, ribadisce che "tutti devono collaborare per riuscire ad arrivare ad un accordo entro fine anno". "Tutti i pezzi del puzzle devono essere messi insieme, abbiamo bisogno di chiudere un accordo", ha convenuto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella conferenza stampa conclusiva.



Merz fiducioso su accordo entro dicembre

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto fiducioso sulla possibilità di raggiungere un compromesso entro la fine dell’anno. L’obiettivo indicato per provare a chiudere il cerchio guarda al prossimo vertice europeo di metà dicembre, dove si tenterà di stringere i tempi prima delle festività natalizie. Più critica la Premier italiana Giorgia Meloni, che non ha dissimulato la delusione per le premesse e per l'esito del vertice.



La tempistica non è trascurabile

La fretta di chiudere un accordo sul Bilancio entro l'anno non è casuale, in quanto il 2027 sarà un anno cruciale, costellato da nuovi test elettorali in molti Paesi europei, a partire dalla Francia, che si recherà alle urne in primavera. Molte capitali europee temono dunque che trascinare il negoziato nel prossimo anno renda il compromesso molto più complicato, che per l'emergere di nuove maggioranze politiche sul fornte nazionale. Anche per questo Costa continua a spingere per un’intesa entro l'anno.



I principali temi divisivi sul tavolo

Il primo nodo riguarda la dimensione complessiva del bilancio e la portata dei tagli: la proposta di riduzione avanzata da Costa tagliava i fondi di 204 miliardi di euro, per giungere ad una dimensione di circa 1.780 miliardi di euro, il 105 in meno rispetto ai quasi 2.000 miliardi proposti dalla Commissione. una proposta che, evidentemente,, non ha accontentato né i falchi del rigore, guidati da Berlino e Vienna, che chiedono ulteriori riduzioni, né gli "Amici della Coesione", i quali ritengono che i tagli siano andati già troppo in profondità.



L'altro tema che divide i due fronti sono i fondi destinati alla Coesione, quindi allo sviluppo dei territori, e alla Politica agricola comune (Pac). Su questo fronte l’Italia, insieme ad altri Paesi, chiede tutele adeguate per non penalizzare territori ed il comparto agricolo.



A complicare ulteriormente la trattativa c’è il dossier legato al sostegno all’Ucraina, inclusa l’ipotesi di un nuovo prestito e la condivisione dell’onere finanziario tra tutti i Ventisette. Berlino spinge per un impegno collettivo più ampio e per legare la spinta negoziale a una maggiore responsabilità condivisa, mentre non mancano le perplessità dei Paesi più scettici.



I punti di convergenza

Malgrado le frizioni sui numeri e sulle singole voci di spesa, esiste un consenso di fondo sulla necessità di dotare l’Unione di un bilancio solido in vista dell’avvio del nuovo ciclo nel 2028. Quasi tutti i leader concordano sul fatto che chiudere entro fine anno sarebbe preferibile per dare certezze a istituzioni, imprese e territori.



C’è inoltre un’ampia convergenza sulla necessità di rafforzare la competitività economica dell’Europa e di mobilitare maggiori capitali privati per far fronte alle sfide globali, con particolare riguardo al sostegno all’industria della difesa e all'innovazione.







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