RES, nuovi passi verso il Translisting su Euronext Milan, segmento STAR

Il CdA ha approvato i bilanci consolidati IFRS al 31 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026, assumendo ulteriori delibere in vista del passaggio sul mercato maggiore

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Recupero Etico Sostenibile (RES) ha assunto alcune deliberazioni funzionali all’ammissione alle

negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, organizzati e gestiti da Borsa Italiana, con contestuale revoca da Euronext Growth Milan.



Il progetto di Translisting, approvato dal CdA il 15 ottobre scorso, sarà sottoposto all’approvazione dell'assemblea degli azionisti convocata per il 18 novembre prossimo.



Per effetto dell’ammissione delle azioni alle negoziazioni su Euronext Milan, la società sarà tenuta a redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea.



Il CdA ha pertanto approvato la transizione del gruppo facente capo alla società agli IFRS, individuando quale data di transizione il 1° gennaio 2024.



Il board ha quindi approvato: (i) il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, comprensivo dei dati comparativi relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che costituisce il primo bilancio consolidato del Gruppo redatto in conformità agli IFRS, in applicazione dell’IFRS 1; e (ii) il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2026, redatto in conformità allo IAS 34.



Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e investor relator

Il CdA, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato Davide Scarano, Chief Financial Officer della società, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. La nomina è subordinata all’approvazione del nuovo statuto sociale da parte dell’Assemblea straordinaria convocata per il 18 novembre e avrà efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.



Il CdA ha nominato Scarano anche responsabile della funzione Investor Relations e lo ha individuato quale dirigente con responsabilità strategiche della società, il tutto con efficacia dall'avvio delle negoziazioni su Euronext Milan.

Condividi

```