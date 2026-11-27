Milano
17:35
49.276
+1,89%
Nasdaq
19:00
26.726
+2,61%
Dow Jones
19:03
50.775
+1,18%
Londra
17:35
10.699
+0,84%
Francoforte
17:35
25.441
+0,90%
Venerdì 27 Novembre 2026, ore 23.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,18%
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,18%
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 50.774,94 punti
In breve
,
Finanza
27 novembre 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dell'1,18% e chiude a 50.774,94 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dello 0,86%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,46%
Borsa: Giornata euforica per il Dow Jones, in forte rialzo dell'1,20%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,47%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+1,18%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,61%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/10/2026
Borsa: Profondo rosso per il Dow Jones, in forte ribasso -2,97% alle 19:30
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 10/11/2026
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,37%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/11/2026
Guide
Crisi petrolifere del 1973 e 1979: cosa accadde e quali differenze ci sono con oggi
Nel giro di pochi anni, due crisi politiche in Medio Oriente dimostrarono quanto le economie industrializzate dipendessero dalle forniture di petrolio.
leggi tutto