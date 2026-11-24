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/ Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dello 0,86%
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dello 0,86%
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 50.021,02 punti
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Finanza
24 novembre 2026 - 22.03
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L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dello 0,86% e chiude a 50.021,02 punti.
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