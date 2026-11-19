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/ Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,47%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,47%
L'indice dei colossi USA esordisce a 50.432,32 punti
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Finanza
19 novembre 2026 - 15.33
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Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,47%, a quota 50.432,32 in apertura.
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