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Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,37%
L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 52.490,68 punti
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13 novembre 2026 - 15.33
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Il Dow Jones avanza dello 0,37%, a quota 52.490,68 in apertura.
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