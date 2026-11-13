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Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,37%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 52.490,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,37%
Il Dow Jones avanza dello 0,37%, a quota 52.490,68 in apertura.
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