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Borsa: Shanghai avanza dello 0,28% alle 04:48
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 3.486,76 punti
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Finanza
27 novembre 2026 - 04.48
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Shanghai riporta un modesto guadagno dello 0,28%, con 3.486,76 punti alle 04:48.
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