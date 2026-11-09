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Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,32%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.660,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,32%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,32% e chiude a 3.660,79 punti.
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