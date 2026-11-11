Milano 10-nov
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Nasdaq 10-nov
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Dow Jones 10-nov
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Londra 10-nov
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Francoforte 10-nov
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Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,24% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 3.654,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,24% alle 04:48
Shanghai mostra una flessione dello 0,24% alle 04:48 e continua gli scambi a 3.654,77 punti.
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