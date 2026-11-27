Borse asiatiche in ripresa. Tokyo in rally
Dollaro in rialzo, attese per una Fed più aggressiva
(Teleborsa) - Le Borse asiatiche chiudono la settimana con un deciso rimbalzo, sostenute dalla pausa festiva di Wall Street, la vigilia, e da un temporaneo allentamento dei timori legati al settore dell’intelligenza artificiale.
Sullo sfondo, restano tuttavia le preoccupazioni sulle valutazioni del comparto tecnologico, soprattutto dopo che S&P ha posto sotto osservazione il rating di Nvidia per un possibile declassamento.
Tokyo accelera: inflazione ai massimi da 16 mesi
Intanto il dollaro si avvia a registrare il terzo mese consecutivo di guadagni, sostenuto dalla domanda di beni rifugio e dalle aspettative di una Federal Reserve ancora aggressiva. I future sui Fed Funds indicano una probabilità del 99% di un rialzo dei tassi di 25 punti base a dicembre. In aumento anche i rendimenti dei Treasury statunitensi.
Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo, che mostra un guadagno del 2,17% sul Nikkei 225; Sul fronte macroeconomico, l’inflazione core di Tokyo ha raggiunto a novembre il livello più alto degli ultimi 16 mesi, rafforzando le aspettative di un possibile rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan già a dicembre.
Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: balzo di Shenzhen, che continua la giornata al 6,41%.
In netto miglioramento Hong Kong (+3,28%); sulla stessa linea, balza in alto Seul (+4,16%).
Negativo Mumbai (-0,77%); su di giri Sydney (+1,7%).
Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 novembre si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo -0,07%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,07%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,64%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,61%.
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