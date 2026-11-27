Borse asiatiche in ripresa. Tokyo in rally

Dollaro in rialzo, attese per una Fed più aggressiva

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche chiudono la settimana con un deciso rimbalzo, sostenute dalla pausa festiva di Wall Street, la vigilia, e da un temporaneo allentamento dei timori legati al settore dell’intelligenza artificiale.



Sullo sfondo, restano tuttavia le preoccupazioni sulle valutazioni del comparto tecnologico, soprattutto dopo che S&P ha posto sotto osservazione il rating di Nvidia per un possibile declassamento.



Tokyo accelera: inflazione ai massimi da 16 mesi

Intanto il dollaro si avvia a registrare il terzo mese consecutivo di guadagni, sostenuto dalla domanda di beni rifugio e dalle aspettative di una Federal Reserve ancora aggressiva. I future sui Fed Funds indicano una probabilità del 99% di un rialzo dei tassi di 25 punti base a dicembre. In aumento anche i rendimenti dei Treasury statunitensi.



Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo , che mostra un guadagno del 2,17% sul Nikkei 225 ; Sul fronte macroeconomico, l’inflazione core di Tokyo ha raggiunto a novembre il livello più alto degli ultimi 16 mesi, rafforzando le aspettative di un possibile rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan già a dicembre.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: balzo di Shenzhen, che continua la giornata al 6,41%.



In netto miglioramento Hong Kong (+3,28%); sulla stessa linea, balza in alto Seul (+4,16%).



Negativo Mumbai (-0,77%); su di giri Sydney (+1,7%).



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 novembre si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo -0,07%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile -0,07%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,64%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,61%.

Condividi

```