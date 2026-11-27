Clevertech, ok dalla Commissione europea all’acquisizione da parte di CVC

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo esclusivo di Clevertech, società italiana attiva nell’automazione industriale e nelle soluzioni per il packaging, da parte di CVC Capital Partners , fondo di investimento con sede a Jersey.



Secondo la Commissione, l’operazione "non solleva criticità" sotto il profilo della concorrenza, considerata la limitata presenza delle società sui mercati interessati a seguito della transazione.



L’acquisizione è stata esaminata attraverso la procedura semplificata di valutazione delle concentrazioni.

Condividi

```