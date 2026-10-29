CVC, masse gestite a commissione a 177 miliardi di euro (+24%)

Il gestore di private markets accelera su credito, secondario e infrastrutture

(Teleborsa) - CVC Capital Partners , colosso europeo del private equity quotato ad Amsterdam, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con masse gestite a commissione (Fee-paying AUM) pari a 177 miliardi di euro, in crescita del 24% su base annua grazie anche al primo consolidamento di Marathon, dal 1° luglio. Su base organica la crescita è stata dell'11%. Le piattaforme Credit, Secondaries e Infrastructure sono salite a 105 miliardi (+21% organico) e rappresentano ora il 60% del totale. Le masse complessive ammontano a circa 239 miliardi.



Sul fronte della raccolta, il fondo secondario SOF VI ha chiuso a 10 miliardi di dollari, contro un obiettivo di 7 miliardi, mentre il canale Private Wealth ha raggiunto 8,2 miliardi di euro, circa il triplo rispetto a un anno fa. Il gruppo si dice molto fiducioso che il Fund X per Europa e Americhe, il cui lancio formale è previsto a gennaio 2027, raggiunga almeno i 26 miliardi del Fund IX. Nel comparto assicurativo, CVC ha siglato una partnership con Standard Life per una nuova piattaforma di Pension Risk Transfer con impegni iniziali fino a 2 miliardi di sterline.



Le realizzazioni degli ultimi dodici mesi hanno raggiunto il livello record di 23,1 miliardi di euro (+31%), con rendimenti lordi nel private equity pari a 2,9 volte il capitale investito e un IRR lordo del 23%. Gli investimenti sono saliti del 26% a 28,8 miliardi. CVC ha confermato la guidance per il 2026 sugli utili legati alla performance, attesi intorno ai livelli del 2025.



"CVC ha registrato un altro trimestre solido ed è ben posizionata per una crescita continua", ha dichiarato il CEO Rob Lucas, sottolineando che la raccolta è diffusa tra strategie e canali di clientela: Stiamo realizzando investimenti a livelli record, il che ci dà grande fiducia nel nostro obiettivo di 26 miliardi o più per il Fund X".



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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