Commissione UE autorizza acquisto di Marelli da parte di SVP

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo della società giapponese Marelli Corporation da parte della statunitense Strategic Value Partners (SVP). L'operazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di componenti e sistemi per il settore automobilistico.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleva problemi sotto il profilo della concorrenza, dato che le società non sono attive negli stessi mercati né in mercati verticalmente correlati.



(Foto: Photo by François Genon on Unsplash)

Condividi

```