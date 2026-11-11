BauWatch, via libera della Commissione UE all'acquisizione da parte di CVC DIF e Carlyle

L'operazione riguarda il settore delle soluzioni di sicurezza e non solleva preoccupazioni sul fronte della concorrenza

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di BauWatch Group, società olandese, BauWatch Projekt Service GmbH e C-24 GmbH, entrambe tedesche, da parte di DIF Management (CVC DIF), società olandese, e del gruppo statunitense Carlyle .



L'operazione riguarda principalmente la fornitura di soluzioni di sicurezza.



La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, considerando che le società coinvolte non operano negli stessi mercati né in mercati verticalmente collegati.



L'operazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata prevista per il controllo delle concentrazioni.

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