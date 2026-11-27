Cybersicurezza finanziaria, protocollo tra GDF e autorità di vigilanza per scambio di informazioni

(Teleborsa) - Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, COVIP e Guardia di Finanza hanno firmato un protocollo d'intesa per rafforzare il coordinamento e lo scambio di informazioni a tutela della stabilità e della sicurezza digitale del sistema economico-finanziario italiano.



L'accordo è stato sottoscritto dal Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, dal presidente della CONSOB, Guido Stazi, dal direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'IVASS, Paolo Angelini, dal presidente della COVIP, Mario Pepe, e dal comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.



Il protocollo è previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2025, che ha adeguato la normativa italiana al regolamento europeo sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA). L'intesa definisce un quadro unitario di collaborazione per condividere le informazioni sui gravi incidenti informatici e sulle minacce cibernetiche significative segnalate alle autorità di vigilanza.



L'obiettivo è accelerare la circolazione di queste informazioni e sfruttarne il potenziale investigativo per prevenire, accertare e reprimere gli illeciti economico-finanziari. Il Nucleo Speciale Repressione Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza sarà il referente operativo per la ricezione dei flussi, con modalità che saranno definite in appositi tavoli tecnici bilaterali.



L'accordo si inserisce nel più ampio sistema di cooperazione previsto dalla normativa DORA, che contempla forme di collaborazione tra le autorità di vigilanza e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). In linea con gli accordi bilaterali già in vigore, il protocollo prevede inoltre iniziative di formazione e meccanismi di coordinamento tra le istituzioni coinvolte, a tutela della legalità economica, della sicurezza dei mercati e della fiducia di cittadini e imprese.

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